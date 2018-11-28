Представители WADA и РФ обсудили механизмы по передаче данных из московской лаборатории

Эксперты WADA в среду посетили здание московской лаборатории, где хранятся допинг-пробы российских спортсменов и данные их проверки, которые были опечатаны в связи с федеральным расследованием.

«Сегодня в рамках наших договоренностей с WADA состоялась первая встреча технической группы экспертов для обсуждения методики и механизмов по передаче данных. В нее вошли независимые специалисты как от WADA, так и от России. По три человека с каждой стороны», — сказал Колобков.

«Эксперты представили свое видение действий по предстоящей работе, обсудили алгоритм и технические аспекты. В соответствии с обязательствами им был также предоставлен допуск в лабораторию. Все процедуры проходят при согласовании со Следственным комитетом России», — добавил он.

Глава ведомства отметил, что Минспорт России готов оказать содействие в организации данной работы, обеспечении всем необходимым для проведения полного анализа проб. «Говорить о сроках и объемах предстоящей работы на данном этапе пока рано», — заметил он.