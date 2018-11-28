Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
17:19 (мск), источник: ТАСС

Представители WADA и РФ обсудили механизмы по передаче данных из московской лаборатории

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) и России обсудили методики и механизмы по передаче данных из московской лаборатории. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Наверх

Эксперты WADA в среду посетили здание московской лаборатории, где хранятся допинг-пробы российских спортсменов и данные их проверки, которые были опечатаны в связи с федеральным расследованием.

«Сегодня в рамках наших договоренностей с WADA состоялась первая встреча технической группы экспертов для обсуждения методики и механизмов по передаче данных. В нее вошли независимые специалисты как от WADA, так и от России. По три человека с каждой стороны», — сказал Колобков.

«Эксперты представили свое видение действий по предстоящей работе, обсудили алгоритм и технические аспекты. В соответствии с обязательствами им был также предоставлен допуск в лабораторию. Все процедуры проходят при согласовании со Следственным комитетом России», — добавил он.

Глава ведомства отметил, что Минспорт России готов оказать содействие в организации данной работы, обеспечении всем необходимым для проведения полного анализа проб. «Говорить о сроках и объемах предстоящей работы на данном этапе пока рано», — заметил он.

Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа допинг-проб московской лаборатории является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В случае невыполнения условий восстановления РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия кодексу WADA, который был возвращен агентству 20 сентября.

 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Мало опыта: почему ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов
Пихлер: Для Шипулина еще не все потеряно. Он суператлет
Журналист AS: Болельщики «Севильи» уже недовольны Промесом
«Акхисар» останется без поддержки фанатов в игре с «Краснодаром»
«Чувствуешь себя уродом». Российский форвард «Рейнджерс» — о НХЛ
Кононов: С темой Глушакова надо заканчивать
У Ибрагимовича нашелся двойник
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь