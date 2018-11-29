Глава МОК раскритиковал чиновников, которые пытаются говорить за спортсменов

Источник: AP 2018

Как сообщает insidethegames.biz, слова Баха могут относиться к вице-президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линде Хеллеланд и главе Антидопингового агентства США (USADA) Трэвису Тайгарту, которые обрушились с критикой на решение исполкома WADA от 20 сентября восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), утверждая, что выступают от имени спортсменов.

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Бах подчеркнул, что комиссия спортсменов МОК была избрана, а не назначена. По его словам, документ о правах и обязанностях атлетов, единогласно одобренный на сессии МОК в Буэнос-Айресе в октябре, придал дополнительную значимость комиссии спортсменов организации.

«Комиссия атлетов и руководящий комитет с данной декларацией действительно могут сказать, что они говорят от всего мира. Мы должны это уважать, потому что у них есть легитимность. Но к сожалению, ранее я слышал много голосов, которые утверждали, что именно они говорят от имени спортсменов мира», — сказал во время выступления на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в четверг Бах, чьи слова приводит insidethegames.biz.

«Каждый может критиковать и высказывать свое мнение. Но я не могу понять, когда порой чиновники, которые никем не были избраны в спортивном мире, выражают свое мнение и утверждают, что они говорят от имени атлетов всего мира, — заявил он. — Они должны сказать, что это мое мнение или это мнение группы людей. Но они не должны претендовать на то, чтобы выступать от имени спортсменов мира».

Бах отметил, что «от имени спортсменов всего мира» говорят «именно эти выборные комиссии, эти представители, этот руководящий комитет, который провел процедуру диалога с тысячами спортсменов по всей планете».