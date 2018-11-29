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15:10 (мск), источник: Р-Спорт

Глава РУСАДА: Мы не должны бояться того, что обнаружим

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российской стороне не нужно бояться того, что может быть обнаружено в результате проверки данных московской антидопинговой лаборатории.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы не должны бояться того, что обнаружим. Самое главное, как мы реагируем на это. Нам нужно реагировать в высшей степени принципиально и последовательно. Дело не в том, чтобы кому-то что-то доказать, а в том, чтобы показать нашему обществу и спортсменам, особенно начинающим, что допинг неприемлем», — сказал Ганус, которого цитирует АП.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российскую организацию лишили в ноябре 2015 года.

Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. В среду в Москву прибыла делегация экспертов WADA и провела встречу с российской стороной, в которой принял участие министр спорта РФ Павел Колобков.

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