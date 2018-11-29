Глава РУСАДА: Мы не должны бояться того, что обнаружим

«Мы не должны бояться того, что обнаружим. Самое главное, как мы реагируем на это. Нам нужно реагировать в высшей степени принципиально и последовательно. Дело не в том, чтобы кому-то что-то доказать, а в том, чтобы показать нашему обществу и спортсменам, особенно начинающим, что допинг неприемлем», — сказал Ганус, которого цитирует АП.