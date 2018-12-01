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19:16 (мск), источник: Р-Спорт

Главной темой церемонии открытия Универсиады-2019 станет «енисейская Сибирь»

КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости, Елена Дьячкова. Главной темой церемонии открытия зимней Универсиады в Красноярске станет «енисейская Сибирь», гости соревнований увидят могучую природу и современную инфраструктуру города на Енисее, заявил генеральный директор АНО «Дирекция Красноярск 2019» Максим Уразов.

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Источник: РИА "Новости"

Зимняя Универсиада, которая станет первой в истории проводимой в России, пройдет 2—12 марта 2019 года в Красноярске. Церемония открытия соревнований состоится на «Платинум Арене».

«Наша задача — открыть всему миру нас, сибиряков, красноярцев, жителей России. Нам нужно показать, что в центре России есть современные города с комфортной инфраструктурой и открытыми людьми. Ключевой темой церемонии будет енисейская Сибирь — мы будем показывать и могучую реку Енисей, и историю нашей Сибири, и России», — сказал Уразов журналистам.

«Самое главное, открыть эту загадку, ведь многие иностранцы, которые приезжают, хотят ощутить ее, для них это экзотика. Важно через церемонию открытия показать могучую природу, современную инфраструктуру — ведь спортсмены, которые приезжают в Красноярск, порой даже не верят, что такого уровня объекты могут находиться в нашем городе», — добавил он.

Операционный менеджер «Платинум Арены» Андрей Воронов, в свою очередь, отметил, что церемония открытия будет грандиозной. «Это будет грандиозное шоу! Но пока все покрыто тайной, ведь это будет сюрприз не только для жителей Красноярска, Красноярского края и России в целом, но и для всего мира. Все определено, творческий процесс в исполнении, графики подготовки к церемониям точно соблюдаются», — отметил менеджер арены.

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