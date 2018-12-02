Новый фильм Зеппельта похоронит ВАДА. России он уже не повредит

Немецкий журналист Хайо Зеппельт опубликовал свой новый фильм под названием «Предатели — последствия российского допингового скандала». В центре обсуждения там — снова Россия и допинг, в кадре — супруги Степановы и Григорий Родченков.

Зеппельт впервые подготовил фильм при помощи влиятельного британского журналиста Ника Батлера, который теперь работает на него. Это сразу чувствуется по качеству материала и глубине анализа. Помимо мелькающих чуть ли не в каждом фильме Степановых, авторам удалось найти нового информатора по имени Андрей Сушко и американского историка русского происхождения Юрия Фельштинского.

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Как таковых новых фактов представить не удалось, да это и вряд ли возможно. Все, что могли, информаторы уже давно выложили. Но вот тональность фильма нова для Зеппельта. Если раньше его агрессия была в основном направлена на российские власти, сейчас он обрушился на ВАДА и лично президента Крэйга Риди.

Зеппельт поймал Зубкова

«Россия последовательно выполняет свои обязательства в области борьбы с допингом», — открывающая фильм цитата из речи Президента России Владимира Путина. Зеппельт объясняет: но в то же время для многих россиян информаторы являются предателями. Далее классика жанра: супруги Степановы играют с пятилетним сыном Робертом. «Мы семья, которая боролась за правду», — говорит Виталий. «Может быть, русские хотят отомстить нам», — добавляет Юлия. Представить, что этим милым людям, которые катают машинки с сыном, можно за что-то мстить, вообще сложно. Но Зеппельт напоминает: с момента скандала прошло уже четыре года, но Степановы до сих пор вынуждены скрываться и, скорее всего, никогда не смогут вернуться на родину.

Юлия Степанова | Источник: РИА

Авторы направляются в Ульяновск на форум «Россия — спортивная держава», который прошел там в октябре. В кадр попадает президент Федерации бобслея России Александр Зубков, решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне лишенный двух олимпийских золотых медалей. Но это никак не помешало ему продолжать занимать место президента федерации. Зеппельт в курсе даже недавнего процесса в Московском городском суде, который сохранил за Зубковым привилегии олимпийского чемпиона. «Решение суда — это нарушение олимпийских принципов», — безапелляционно заявляет Зеппельт, хотя с юридической точки зрения это не так.

Адвокат Андрей Сушко до сих пор был известен тем, что за него вышла замуж бывшая биатлонистка сборной России Ульяна Денисова. В фильме Зеппельта он представлен как юрист и исследователь проблемы допинга в России. Сушко утверждает, что только 10 процентов регионов внесли поправки в свое законодательство, каких требовал разрекламированный Путиным Национальный антидопинговый план. По данным Зеппельта, речь идет о всего 15 регионах страны. Все остальные в своей антидопинговой политике ничего не поменяли, либо изменения косметические.

Дальше — больше. Все обвиненные и признанные виновными в употреблении допинга российские спортсмены сохранили звания заслуженных мастеров спорта. В заставке мелькают кадры награждения государственной наградой биатлонистки Ольги Вилухиной. Хотя она тут как раз ни при чем: окончательное решение суда еще не вынесено, и Вилухина имеет полное право сохранить и орден, и звание.

Тут Зеппельт заходит с козыря. В его распоряжении оказалось письмо, которое еще в апреле 2015 года президент ВАДА Крэйг Риди направил тогда еще советнику министра спорта РФ Наталье Желановой. Ничего удивительного в самом факте переписки нет: Желанова занимала пост внутри одного из комитетов ВАДА и отвечала за взаимодействие по международной линии. Но Риди пишет: «Несмотря на расследование, наше отношение к России не изменится и мы не хотим его менять».

Крэйг Риди | Источник: РИА

«Разве ВАДА не близко к России после этого?» — вопрошает Зеппельт. Более того, в своем письме Риди пишет, что несколько национальных антидопинговых агентств «заставили» ВАДА начать расследование.

Для чистоты эксперимента Зеппельт задает прямой вопрос самому Риди. Он все отрицает и утверждает, что расследование было только инициативой самого ВАДА. Выглядит сэр Крэйг при этом не слишком убедительно.

— Глава ВАДА поблагодарил вас за то, что вы сделали для борьбы с допингом в мире? — задает Зеппельт вопрос Виталию Степанову.

— Нет.

— Так предатели они или герои? — вопрошает голос за кадром, а на фоне — удаляющаяся по дорожке парка счастливая семья. И вопрос этот, как ни странно, адресован теперь не России, а самому ВАДА.

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Риди не позавидуешь

Это парадокс, но действительно, если в сознании российского обывателя слово ВАДА — это ругательство, в мире Риди действительно считают другом нашей страны и обвиняют в покрывательстве. Сейчас ВАДА находится на грани раскола и трещит по швам. Риди в открытую воюет со своим вице-президентом Линдой Хеллеланд из Норвегии и есть как минимум два лагеря, которые стремятся занять кресло президента. Риди точно уйдет, а выборы нового главы ВАДА состоятся уже в ноябре 2019 года.

Нет никаких сомнений, что своим новым фильмом Зеппельт подбросил дров в этот пожар. Если ВАДА без потрясений перенесет выборы, это будет чудом. Пока кажется, что организация буквально висит на волоске. Более критикуемой в мире спорта структуры сейчас просто нет.