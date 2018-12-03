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11:48 (мск), источник: ТАСС

Представители WADA и РУСАДА выступят на конференции, посвященной паралимпизму в России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) примут участие в работе Всероссийской научно-практической конференции, которая пройдет 4 декабря в Красноярске и будет посвящена развитию паралимпийского движения в России. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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«Российское антидопинговое агентство очень тесно сотрудничает с Паралимпийским комитетом России (ПКР) по целому ряду направлений, — сказала Пахноцкая. — Так, в начале сентября в Москве проходил Форум юных паралимпийцев, в котором мы приняли непосредственное участие. На предложение организаторов конференции в Красноярске мы также ответили согласием».

«На пленарном заседании, которое откроет конференцию, выступит и международный эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) в РУСАДА Ева Люкошуте-Станикуене, которая расскажет собравшимся о том, как создать эффективную образовательную антидопинговую программу, — продолжила собеседница ТАСС. — Я в свою очередь выступлю с докладом на тему «Деятельность Российского антидопингового агентства: международный и национальный аспекты».

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В рамках конференции «Проблемы и перспективы паралимпийского движения в РФ» также будет заслушан доклад руководителя отдела антидопингового, медицинского и научно-методического обеспечения ПКР Гузели Идрисовой, которая расскажет об антидопинговом обеспечении паралимпийского спорта.

5 декабря в Красноярске пройдет Сибирский форум юных паралимпийцев, в рамках которого состоятся образовательные антидопинговые программы. Так, Люкошуте-Станикуене проведет для детей презентацию антидопинговой программы «Честная игра и дух спорта», Пахноцкая расскажет о «Правилах в жизни и спорте», а специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Евгений Христенко — о «Десяти вещах, которых не должен позволять себе спортсмен».

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в августе 2016 года после разразившегося допингового скандала, что не позволило российским паралимпийцам выступить на Играх в Рио-де-Жанейро. На зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане россияне выступали в нейтральном статусе.

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