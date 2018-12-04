Генсек ПКР уверен, что Россия примет участие в следующих Паралимпиадах на равных условиях

Источник: РИА "Новости"

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о якобы существовании в России допинговой системы. Российские паралимпийцы не смогли принять участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а на зимних Играх в Пхёнчхане в 2018 году выступали в неполном составе в нейтральном статусе.

«Если бы я в это не верил (равное участие России в Паралимпийских играх — прим. ТАСС), я бы не занимался этим делом. Мы все заряжены и делаем все, чтобы это произошло», — сказал Строкин. Он добавил, что из 28 видов спорта, включенных в Игры, Россия в настоящее время не может участвовать в восьми — в четырех летних и четырех зимних. «Основная задача, основной вызов — этот вопрос преодолеть. С тем, чтобы мы имели возможность по всем видам спорта принимать участие в соревнованиях и далее в Паралимпийских играх», — подчеркнул он.

Строкин не назвал сроков восстановления членство ПКР в МПК, но назвал условия, на которых оно произойдет. «Основные условия, которые выдвигает Международный паралимпийский комитет — это восстановление РУСАДА. Вы знаете, это произошло на определенных условиях. Остались технические вопросы с доступом в московскую лабораторию экспертов WADA, также до конца июня следующего года необходимо пройти аудит РУСАДА», — добавил он.

Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году, в 2022 году в Пекине пройдет зимняя Паралимпиада.