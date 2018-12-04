Всероссийская Спартакиада для инвалидов пройдет в Красноярске в 2021 году

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Форум проходит в Красноярске с 4 по 6 декабря. В программе форума: научно-практическая конференция, Сибирский форум юных паралимпийцев и заседание исполкома Паралимпийского комитета России.

«На сегодняшний день мы можем смело говорить, что зимой 2021 года в Красноярске пройдет Всероссийская зимняя Спартакиада для лиц с ограниченными возможностями», — сказал Алексеев, добавив, что соревнования пройдут на объектах Универсиады-2019, для этого их адаптируют для проведения турниров такого рода.

Также, по словам Алексеева, в кластер «Радуга», построенный к Универсиаде, переедут краевой Центр адаптивного спорта и региональное отделение Паралимпийского спорта России.

Кластер «Радуга» — комплекс спортивных сооружений, состоящий из трех объектов, где будут организованы спортивно-тренировочные площадки по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. База кластера даст возможность проводить сборы команд, вести тренировочный процесс круглогодично.