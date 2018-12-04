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12:30 (мск), источник: ТАСС

Представители WADA прилетят в Москву для аудита РУСАДА 10 декабря

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) прилетят в Москву для проведения аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 10 декабря. Об этом сообщила журналистам в Красноярске заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которая опечатана в связи с федеральным расследованием.

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Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Позднее было объявлено, что WADA проведет аудит РУСАДА 11 и 12 декабря.

«Наша задача пройти успешно аудит, мы готовимся к нему. 10 декабря прилетят представители WADA, а 11—12 декабря пройдет аудит РУСАДА», — сказала Пахноцкая.

По ее словам, аудиту будут подвергнуты все функциональные направления деятельности агентства. «Это планирование, тестирование, обработка результатов, расследование, образование, терапевтическое использование и работа, сохранение персональных данных», — отметила Пахноцкая.

В Красноярске с 4 по 6 декабря проходит Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения. В программе форума: научно-практическая конференция, Сибирский форум юных паралимпийцев, заседание исполкома Паралимпийского комитета России и Паралимпийский бал.

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