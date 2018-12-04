Представители WADA прилетят в Москву для аудита РУСАДА 10 декабря

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которая опечатана в связи с федеральным расследованием.

Читайте также Новый фильм Зеппельта похоронит ВАДА. России он уже не повредит

Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Позднее было объявлено, что WADA проведет аудит РУСАДА 11 и 12 декабря.

«Наша задача пройти успешно аудит, мы готовимся к нему. 10 декабря прилетят представители WADA, а 11—12 декабря пройдет аудит РУСАДА», — сказала Пахноцкая.

По ее словам, аудиту будут подвергнуты все функциональные направления деятельности агентства. «Это планирование, тестирование, обработка результатов, расследование, образование, терапевтическое использование и работа, сохранение персональных данных», — отметила Пахноцкая.