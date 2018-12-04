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14:22 (мск), источник: ТАСС

Голодец провела встречу с российскими спортсменами на базе «Озеро Круглое»

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 4 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец во вторник посетила подмосковную базу «Озеро Круглое», передает корреспондент ТАСС с места события.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе визита Голодец встретилась с членами сборной России по спортивной гимнастике, боксу, плаванию и синхронному плаванию. Вице-премьер РФ обсудила насущные вопросы и проблемы подготовки спортсменов с главой Федерации спортивной гимнастики России Василием Титовым, президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Сальниковым, президентом Федерации водного поло России и Российской федерации прыжков в воду Алексеем Власенко, а также с главным тренером национальной команды по синхронному плаванию Татьяной Покровской, главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком и главным тренером российских гимнастов Андреем Родионенко.

«Мы посмотрели, как наши спортсмены тренируются, все команды находятся на разных этапах подготовки к мировым чемпионатам, у некоторых совсем близко отъезд, как например у пловцов, которые едут на чемпионат мира. Сборы идут очень интенсивно, в каждой сборной есть рабочие вопросы, которые нам предстоит решить — это вопросы подготовки резерва, молодежного спорта, развитие баз. Есть вопросы, которые стоят, как говорится, в полный рост — это например развитие водного поло и национального чемпионата. По каждому обращению я подготовлю поручение, и мы будем решать вопросы, которые стоят перед тренерами, перед федерациями, для того, чтобы создать все комфортные условия», — сказала Голодец.

«Есть вопросы по некоторым тренажерам, которые требуют настройки, производства, оснащения. Всегда есть к чему стремиться, спорт развивается динамично, есть спрос на новые тренажеры, на новое оборудование. Мы должны вовремя откликаться на данные запросы, что позволит нам достичь новых высот в мировом спорте», — добавила она.

«Озеро Круглое» является ведущей спортивной базой подготовки сборных команд России по прыжкам в воду, синхронному плаванию, фехтованию и другим олимпийским видам спорта. Также здесь проходят подготовку спортсмены по восьми паралимпийским видам спорта. В 2006 году на территории базы началась масштабная реконструкция при поддержке федерального бюджета. В рамках новой ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» будет реконструирован филиал базы «Руза», где тренируются национальные сборные по тяжелой атлетике.

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