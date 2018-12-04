Голодец провела встречу с российскими спортсменами на базе «Озеро Круглое»
ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 4 декабря. /ТАСС/.
ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 4 декабря. /ТАСС/.
В ходе визита Голодец встретилась с членами сборной России по спортивной гимнастике, боксу, плаванию и синхронному плаванию.
«Мы посмотрели, как наши спортсмены тренируются, все команды находятся на разных этапах подготовки к мировым чемпионатам, у некоторых совсем близко отъезд, как например у пловцов, которые едут на чемпионат мира. Сборы идут очень интенсивно, в каждой сборной есть рабочие вопросы, которые нам предстоит решить — это вопросы подготовки резерва, молодежного спорта, развитие баз. Есть вопросы, которые стоят, как говорится, в полный рост — это например развитие водного поло и национального чемпионата. По каждому обращению я подготовлю поручение, и мы будем решать вопросы, которые стоят перед тренерами, перед федерациями, для того, чтобы создать все комфортные условия», — сказала Голодец.
«Есть вопросы по некоторым тренажерам, которые требуют настройки, производства, оснащения. Всегда есть к чему стремиться, спорт развивается динамично, есть спрос на новые тренажеры, на новое оборудование. Мы должны вовремя откликаться на данные запросы, что позволит нам достичь новых высот в мировом спорте», — добавила она.
«Озеро Круглое» является ведущей спортивной базой подготовки сборных команд России по прыжкам в воду, синхронному плаванию, фехтованию и другим олимпийским видам спорта. Также здесь проходят подготовку спортсмены по восьми паралимпийским видам спорта. В 2006 году на территории базы началась масштабная реконструкция при поддержке федерального бюджета. В рамках новой ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» будет реконструирован филиал базы «Руза», где тренируются национальные сборные по тяжелой атлетике.