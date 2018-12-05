Сноубордистка Заварзина спустится с факелом Универсиады в парке «Горский» Новосибирска
НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по сноуборду, посол Универсиады-2019 Алена Заварзина спустится с факелом по одной из трасс
НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по сноуборду, посол Универсиады-2019 Алена Заварзина спустится с факелом по одной из трасс
«Ожидаются зрелищные этапы. В
Эстафета огня в Новосибирске пройдет 11 декабря. Участок, который преодолеет Заварзина, является одним из самых длинных этапов новосибирской эстафеты, его протяженность — 175 метров. В 2013 году член сборной России по сноуборду Даниил Дильман также спустился с олимпийским факелом Сочи-2014 в «Горском».
Подъемом факела завершится первый этап эстафеты в Новосибирске, второй пройдет на другом берегу Оби. Эстафета в городе впервые проводится в два этапа. Общая протяженность маршрута — 2,6 км. Задействовано 20 факелоносцев, в числе которых чемпион универсиады 2003 года по плаванию Сергей Герасимов и победитель летней Универсиады-2015 по легкой атлетике Игорь Максимов.
Эстафета огня зимней Универсиады стартовала 20 сентября в Турине. Всего в маршруте российского этапа эстафеты задействовано 30 городов. Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске.
Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей,