Сноубордистка Заварзина спустится с факелом Универсиады в парке «Горский» Новосибирска

Источник: РИА "Новости"

«Ожидаются зрелищные этапы. В сноуборд-парке “Горский” бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Алена Заварзина на сноуборде спустится с факелом по маршруту одной из трасс. А наверх факел будет поднимет мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Сальников — коньковым ходом, на лыжах», — сказал Ахапов.

Эстафета огня в Новосибирске пройдет 11 декабря. Участок, который преодолеет Заварзина, является одним из самых длинных этапов новосибирской эстафеты, его протяженность — 175 метров. В 2013 году член сборной России по сноуборду Даниил Дильман также спустился с олимпийским факелом Сочи-2014 в «Горском».

Подъемом факела завершится первый этап эстафеты в Новосибирске, второй пройдет на другом берегу Оби. Эстафета в городе впервые проводится в два этапа. Общая протяженность маршрута — 2,6 км. Задействовано 20 факелоносцев, в числе которых чемпион универсиады 2003 года по плаванию Сергей Герасимов и победитель летней Универсиады-2015 по легкой атлетике Игорь Максимов.

Эстафета огня зимней Универсиады стартовала 20 сентября в Турине. Всего в маршруте российского этапа эстафеты задействовано 30 городов. Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.