Беларусь и Узбекистан укрепляют сотрудничество в спортивной сфере

Стороны договорились в ближайшее время создать рабочую группу, которая разработает подробный план двустороннего сотрудничества. «Есть обоюдная заинтересованность в повышении качества подготовки спортсменов и тренеров. Узбекистан традиционно силен, к примеру, в боксе, тхэквондо, дзюдо, спортивной гимнастике. Вполне вероятно, что мы будем приглашать их тренеров к нам. В свою очередь белорусские специалисты готовы помочь узбекским коллегам в подготовке тренерских кадров по тем видам спорта, в которых успешно выступают белорусы. Кроме того, достигнута предварительная договоренность о совместном обучении студентов в профильных вузах. Осталось уточнить детали», — сказал Сергей Ковальчук.

Поручение о всестороннем развитии отношений между двумя странами было дано главами государств в ходе официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан в сентябре нынешнего года.