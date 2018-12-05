Соглашение для реализации комплекса ГТО в организациях подписано в Челябинской области

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий документ подписали министр физической культуры и спорта области Леонид Одер, первый вице-президент Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» Александр Федоров и заместитель председателя Челябинского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области» Олег Екимов.

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Приоритетной целью соглашения является обеспечение условий для эффективной реализации ВФСК «Готов к труду и обороне» в организациях Челябинской области.

«Подписание трехстороннего соглашения — это большой шаг не только в реализации комплекса ГТО в Челябинской области, но и в развитии всего массового спорта, увеличении количества жителей региона, занимающихся физической культурой и спортом, — отметил Одер. — У нас, как и по всей стране, активно участвуют в спортивной жизни учащиеся общеобразовательных школ, студенты высших учебных заведений, однако все гораздо сложнее с трудоспособным населением».

«В Челябинской области около 1 млн 850 тысяч работающего населения и только 370 тысяч из них ведут активный образ жизни, что составляет 29% от общего числа, согласно Стратегии развития физической культуры и спорта Челябинской области, нам необходимо эту цифру поднимать к 2022 году до 50%. Подписание соглашения с региональным Союзом промышленников и предпринимателями, а также Федерацией профсоюзов Челябинской области должны помочь нам поднять эти показатели», — добавил он.

Одер отметил, что человек должен прийти к необходимости выполнения нормативов ГТО самостоятельно, а не посредством административного ресурса. «Человек должен сам прийти к тому, что ему это необходимо. К выполнению тестов ГТО надо подходить осознанно, в таком случае он будет к ним готовиться заранее, следить за своим физическим здоровьем и работать над собой, если у него не получится выполнить тесты», — подчеркнул министр спорта региона.