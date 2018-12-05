FISU примет решение об участии сборной Украины в Универсиаде в Красноярске 13 декабря

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В марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. В тексте документа, который опубликовал Жданов в Facebook, говорилось о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины, спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

Позднее Матыцин заявил, что FISU готова оказать финансовую поддержку делегации Украины численностью до 50 человек, письма с соответствующим предложением были направлены в адрес Министерства образования, студенческой федерации и Олимпийского комитета Украины.

«К сожалению, мы получили ответ только от студенческого союза, я считаю, что это не совсем правильная форма общения, так как мы делегировали туда официальные мероприятия, получив гарантии со стороны правительства о соблюдении всех международных прав. Пока мы ответной реакции не наблюдаем. Хотя остаемся на позиции поиска любых путей диалога, для нас важно, чтобы студенты принимали участие в соревнованиях. Тем более украинская делегация очень сильная, особенно в зимних видах спорта, так что, конечно, не хочется, чтобы они теряли такую уникальную возможность», — сказал Матыцин.

«13 декабря состоится президиум FISU, будет принято окончательное решение об участии украинской делегации, а также о взаимодействии организации мероприятий на территории Украины. Все сроки и дедлайны прошли, аккредитационная система Красноярска работает, и мы должны понимать, какое количество приедет, чтобы планировать расписание Игр», — добавил он.

Позиция нынешнего правительства и спортивного сообщества Украины ставит в зависимость спорт и политику, соответственно, мы не можем допускать любые формы дискриминации спортсменов при использовании спорта как платформы для решения политических задач. Олег Матыцин Президент FISU

«Позиция нынешнего правительства и спортивного сообщества Украины ставит в зависимость спорт и политику, соответственно, мы не можем допускать любые формы дискриминации спортсменов при использовании спорта как платформы для решения политических задач. Вопрос очень серьезный, мы со своей стороны готовы оказать любое содействие украинской стороне для их участия в Универсиадах, так было и раньше, когда мы помогали им с аккредитацией на турниры. Мы не делим спортсменов по религиозному, национальному и другим признакам, все студенты являются единой семьей», — заключил глава FISU.