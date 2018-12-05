Форум спортсменов МОК соберет в Лозанне 350 атлетов

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета намерена собраться самым большим составом в своей истории. Представители всех 206 Национальных олимпийских комитетов весной будущего года соберутся в Швейцарии. Приглашены представители комиссий спортсменов всех международных федераций по летним и зимним олимпийским видам спорта, Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), континентальных ассоциаций Национальных олимпийских комитетов, оргкомитетов Олимпийских игр, Всемирного антидопингового агентства, Международного паралимпийского комитета и Всемирной ассоциации олимпийцев.

«Девятый форум атлетов МОК даст прекрасную возможность спортсменов со всего мира услышать друг друга, конструктивно обсуждать важные темы и анализировать наш опыт», — отметила председатель комиссии МОК Кирсти Ковентри.