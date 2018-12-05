Эксперты WADA и РУСАДА провели лекцию для юных паралимпийцев о вреде допинга

«Мне больше всего запомнилась встреча с известными спортсменами-паралимпийцами, но самое запоминающееся — лекция об антидопинговом контроле», — поделилась с ТАСС своими впечатлениями юная пловчиха Инна Маркелова. Сама девочка считает, что допинг недопустим в спорте. «Все должны соревноваться честно и на равных условиях», — сказала она.

По мнению другого участника форума Данилы Пузырева, такие лекции нужно рассказывать детям. «Такие лекции нужно рассказывать нам, чтобы все понимали, что допинг принимать недопустимо», — сказал он.

После окончания лекции детей ждал брейн-ринг, а для родителей и тренеров юных паралимпийцев провели аналогичную лекцию по антидопинговым правилам.

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Нужный форум

Все опрошенные организаторы форума отметили, что такие мероприятия нужны юным спортсменам. «Мы убеждены, что сибирякам допинг не нужен, потому что они сильны духом, тем более юные паралимпийцы. Каждый паралимпиец, выходящий на старт, уже победитель. Нам нужно убирать ложные посылы, мотивы», — рассказал журналистам генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

По мнению омбудсмена Красноярского края, председателя регионального отделения Паралимпийского комитета России Марка Денисова, нужны любые формы работы с детьми, имеющими проблемы со здоровьем.

«Такие форумы, которые вовлекают таких ребят в физическую культуру, спорт, здоровый образ жизни, безусловно, нужны. Многие из тех ребят, которые сидят здесь, занимаются в секциях, спортивных кружках, и из них будут отобраны будущие составы паралимпийских команд, многие из них станут чемпионами каких-то соревнований, и уже важно сейчас в таких простых формах закладывать представления о чистом спорте, спорте без допинга, принципах спортивной борьбы. Поэтому это важно и своевременно», — сказал ТАСС Денисов.

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Принципы справедливости

По мнению трехкратного чемпиона Паралимпийских игр по горнолыжному спорту Алексея Бугаева, юным спортсменам необходимо рассказывать о ненужности допинга. «Тема нужная, важная, надо всегда помнить, что побеждать нужно по справедливости», — рассказал Бугаев, добавив, что нужно делать акцент, чтобы дети любили заниматься свои делом.

Сам Бугаев признался, что в его спортивной карьере никогда не было случаев, когда он принимал допинг. «У нас в команде жесткая дисциплина, наш доктор следит за этим делом, нам постоянно читают лекции об антидопинговых правилах, если сдаем допинг-контроль вне команды, то постоянно отчитываемся. У нас одна из самых чистых команд», — рассказал спортсмен.

По мнению члена сборной России по волейболу сидя Юлии Медниковой, детям-инвалидам необходимо рассказывать о спортивных перспективах. «Я, будучи инвалидом с детства, считаю, что важно, чтобы ребенок не замыкался и знал, что есть жизнь не только в этом сообществе, можно развиваться, расти, добиваться больших высот в большом спорте», — сказала Медникова.

В Красноярске с 4 по 6 декабря проходит Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения.