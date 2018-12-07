Зимний фестиваль ГТО пройдет в Москве 8 декабря
ТАСС, 7 декабря. Зимний фестиваль Всероссийского
ТАСС, 7 декабря. Зимний фестиваль Всероссийского
«8 декабря в крытом
Для участия желающим необходимо будет зарегистрироваться на сайте ГТО и получить личный идентификатор. Нормативы можно будет сдать по следующим дисциплинам: бег (30, 60, 100 метров, один, два, три километра), отжимания от пола и скамьи, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места. «Также горожане смогут попробовать себя в подтягивании из виса на высокой перекладине, подтягивании из виса лежа на низкой перекладине и других спортивных дисциплинах», — отмечается на сайте.
Кроме того, на фестивале пройдут
Всероссийский