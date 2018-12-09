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00:19 (мск), источник: Sport24

Почему предстоящая Универсиада будет лучшей в истории

Спойлер: потому что она пройдет в России.

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Источник: РИА "Новости"

Очередная зимние Студенческие игры состоятся лишь в марте следующего года, но я уже сейчас могу сказать: это будет лучшая зимняя Универсиада в истории. С чего такая уверенность? Да потому что она пройдет в России. Несмотря на проблемы с допингом, неоднозначную кадровую политику в российском спорте, сомневаться в том, что российская Универсиада пройдет на высшем уровне как минимум глупо. Давайте разбираться, что да как.

Опыт

С 2010 по 2020 год в нашей стране практически каждые 365 дней проходили и будут проходить крупнейшие международные форумы, будь то ОИ, ЧМ или ЧЕ. Исключением из правил стал лишь 2012-й, но он оправдывает себя обилием этапов КМ различных видов спорта (биатлон, лыжи и т. д.). В России всегда умели делать шоу, что признавали и ведущие спортивные функционеры.

Трудно описать впечатления от Олимпийских игр в Сочи в двух словах, потому что это были великолепные, замечательные Игры.
Томас Бах
президент МОК
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В Казани все великолепно организовано, проделана грандиозная работа. Этот чемпионат стал лучшим в истории.
Хулио Маглионе
президент FINA
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Невероятный, изумительный чемпионат мира. Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории.
Джанни Инфантино
президент FIFA
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Мы проведем крутейшую Универсиаду хотя бы потому, что каждый следующий турнир Россия проводит все лучше и лучше. И мы все с вами понимаем, что топовый ЧМ-2018 — не предел.

Спортивные объекты

Но одно дело — показать шоу, провести шикарные церемонии открытия и закрытия, а другое — иметь спортивные объекты достойного уровня. С этим у Красноярска также проблем нет.

Церемонии открытия и закрытия Универсиады примет «Платинум Арена Красноярск», где также пройдут соревнования фигуристов. Благодаря новейшим технологиям строительства ледовая арена всего за несколько часов может конфигурироваться в концертный зал. В качестве тестовых соревнований на «Платинум Арене» прошел 3-й этап Кубка России по фигурному катанию. А сам комплекс является вторым по вместимости ледовым дворцом за Уралом (рассчитан на 7000 зрителей).

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Специально для Универсиады хоккейный стадион «Енисей» был полностью реконструирован. Теперь это крытая арена для хоккея с мячом, трибуны которой могут трансформироваться для проведения масштабных зрелищных событий.

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Одним из основных объектов Универсиады-2019 станет Академия зимних видов спорта, где пройдут соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. Комплекс уже принял 1-й этап КР по лыжным гонкам, который прошел на высшем уровне.

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Для проведения соревнований по биатлону в 2011 году был открыт многофункциональный комплекс — Академия биатлона. К Студенческим играм были расширены трассы и стадион, реконструированы трибуны, обновлены генераторы искусственного снега и освещение трасс, установлен видеоэкран. В конце января в Академии биатлона пройдет чемпионат России.

Хитом любых зимних Игр является хоккейный турнир. Матчи мужских команд, а также медальные игры среди женщин пройдут на «Кристалл Арене», расположенной вблизи города, но удачно размещенной с точки зрения транспортной доступности. После проведения Универсиады дворец станет центром развития ледовых видов спорта.

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Помимо вышеперечисленных объектов для проведения соревнований в Красноярске были реконструированы и открыты дворец спорта имени Ивана Ярыгина (керлинг), фанпарк «Бобровый лог» (горнолыжный спорт), «Арена-Север» (шорт-трек), и крытый каток «Первомайский» (хоккейный турнир среди женщин, за исключением встреч за медали).

Наследие

Одной из главных проблем всех соревнований является вероятность простоя объектов. Представители оргкомитета Универсиады-2019 уверяет, что с этим проблем не будет, у каждого сооружения есть план на жизнь после Игр.

Помимо спортивных объектов, специально для Универсиады была прокачена инфраструктура: был построен новый терминал аэропорта «Емельяново», в главных городских медицинских учреждениях прошла реконструкция, построены новые корпуса.

P. S.

И вроде бы все здорово. Но есть и ложка дегтя. Общаясь с местными жителями, стало понятно, что город разделился на два лагеря. Кто-то бесконечно рад грядущим Играм, но некоторые студенты (вот ведь ирония) недовольны. Учащихся перевели в старые здания, иногородних переселили в старые общежития — все это для комфортного размещения гостей.

Студенческие игры в Красноярске станут очередной красивой страницей в истории проведения международных соревнований. Конечно, круто быть участником праздника. Но не для всех.

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