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18:03 (мск), источник: ТАСС

Финал Всероссийского фестиваля по выполнению нормативов ГТО стартовал в Белгороде

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Финал Всероссийского фестиваля ГТО — первого в истории России соревнования по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне!» среди сборных вузов стартовал в понедельник в Белгороде. На протяжении четырех дней более 500 студентов из 55 регионов будут состязаться за звание лучшей команды, сообщил ТАСС руководитель проекта «От cтудзачета к знаку отличия ГТО» Вячеслав Морозов.

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Источник: РИА "Новости"

«Первый этап проходил внутри вуза, студенты сдавали “Студзачет АССК” — аналог комплекса ГТО, но более сокращенный. В первом этапе приняло участие более 30 тыс. студентов и те, кто сдал на “золотой” значок, были приглашены сдавать настоящие нормы ГТО в центрах тестирования. Так мы и сформировали сборные 55 вузов, которые участвуют в финале», — сказал Морозов.

Как отметил автор проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов на 17,8 млн руб., актуальность подобного фестиваля была обусловлена тем, что в студенческой среде отсутствовали мероприятия по популяризации сдачи норм ГТО. Кроме того, по мнению Морозова, участие в проекте поможет студентам самостоятельно проверить свою физическую форму. Итогом реализации станет доклад о состоянии физического здоровья современных студентов.

«В финале командам предстоят прыжки в длину, подтягивания, отжимания, упражнения на пресс, то есть базовые упражнения плюс на выносливость. Им предстоит плыть, бежать эстафету в несколько сотен метров. В конце мы определим сильнейший вуз, который сформировал команду», — добавил Морозов.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности и предусматривает выполнение определенных нормативов.

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