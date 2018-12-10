Финал Всероссийского фестиваля по выполнению нормативов ГТО стартовал в Белгороде

Источник: РИА "Новости"

«Первый этап проходил внутри вуза, студенты сдавали “Студзачет АССК” — аналог комплекса ГТО, но более сокращенный. В первом этапе приняло участие более 30 тыс. студентов и те, кто сдал на “золотой” значок, были приглашены сдавать настоящие нормы ГТО в центрах тестирования. Так мы и сформировали сборные 55 вузов, которые участвуют в финале», — сказал Морозов.

Как отметил автор проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов на 17,8 млн руб., актуальность подобного фестиваля была обусловлена тем, что в студенческой среде отсутствовали мероприятия по популяризации сдачи норм ГТО. Кроме того, по мнению Морозова, участие в проекте поможет студентам самостоятельно проверить свою физическую форму. Итогом реализации станет доклад о состоянии физического здоровья современных студентов.

«В финале командам предстоят прыжки в длину, подтягивания, отжимания, упражнения на пресс, то есть базовые упражнения плюс на выносливость. Им предстоит плыть, бежать эстафету в несколько сотен метров. В конце мы определим сильнейший вуз, который сформировал команду», — добавил Морозов.