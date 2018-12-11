Эстафета огня Универсиады-2019 в Новосибирске пройдет на двух берегах реки Обь

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Маршрут эстафеты огня Универсиады пройдет в Новосибирске сразу на двух берегах реки Обь. Начнется эстафета на левом берегу, перед Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ). Первым факел с огнем понесет победитель Всемирной летней Универсиады по легкой атлетике, магистрант факультета энергетики НГТУ Игорь Максимов.

«Я уже участвовал в летней Универсиаде, поэтому знаю, какая атмосфера у этого события, и хочется окунуться в нее еще раз. Думаю, что хорошее настроение поможет мне пронести огонь Универсиады первым успешно», — рассказал ТАСС Максимов.

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Одним из эффектных, по мнению организаторов, этапов эстафеты станут мероприятия на площадке у новосибирского сноуборд-парка «Горский», где бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, посол Зимней универсиады — 2019 Алена Заварзина спустится по одной из трасс на сноуборде. Наверх факел с огнем поднимет на лыжах многократный победитель и призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников.

После этого через мост над рекой Обь участники эстафеты огня зимней Универсиады перейдут на другой берег города еще к двум площадкам.

«Это честь — пронести факел Универсиады. Думаю, что это будет хороший и веселый день, который принесет много добрых эмоций», — рассказал ТАСС Сальников и добавил, что для удачного проведения эстафеты нужно пораньше лечь спать и сделать небольшую зарядку с утра.

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Лайки и фото

Помимо НГТУ, участники эстафеты на своем пути посетят площадку перед другим вузом — Новосибирским государственным архитектурно-строительным университетом (НГАСУ). Эстафета завершится у Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ СО РАН), где произойдет кульминационный момент — от факела зажгут чашу с огнем Универсиады в Новосибирске.

Для участников эстафеты организаторы подготовили фотосессию с символом Студенческих игр — собакой U-Лайкой, а также с сибирскими лайками, с которыми смогут сфотографироваться все желающие. Всего факел по улицам Новосибирска пронесут 20 человек, а общая протяженность их маршрута составит более 2,5 км.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.