Беларусь и Россия подпишут двухгодичную программу сотрудничества в области физкультуры и спорта

Стороны обсудят вопросы подготовки к II Европейским играм, которые пройдут в белорусской столице в июне 2019 года. Кроме того, россияне поделятся опытом организации чемпионата мира по футболу, состоявшегося летом 2018-го. Также намерены рассмотреть вопрос о проведении спартакиады Союзного государства для детей и юношества и проблемы научного обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва Беларуси и России.

Планируется, что заседание завершится подписанием программы сотрудничества в области физической культуры и спорта в рамках Союзного государства Беларуси и России на 2019−2020 годы. Документ включает комплекс мер по развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере физкультуры и спорта для обеспечения равных прав граждан двух стран на занятия спортом, создание системы подготовки спортсменов высокого класса к международным соревнованиям и эффективного использования физкультурно-спортивных сооружений. В частности, реализация программы предусматривает взаимодействие государственных органов управления физической культурой и спортом, общественных и региональных спортивных организаций, учебных и научных учреждений спортивного профиля двух стран.