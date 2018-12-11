Фоторепортажи
19Лучшие российские спортсмены и тренеры 2018 года
17Щенников, Влашич и две штанги. Рецепт успеха армейцев
18:11 (мск), источник: ТАСС

Суд ЕАЭС признал недопустимыми ограничения для спортсменов-легионеров из стран союза

ТАСС, 11 декабря. Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вынес заключение о недопустимости количественного ограничения на участие в национальных соревнованиях для спортсменов, осуществляющих трудовую деятельность в спортивных клубах государств — членов союза. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что согласно принятому пункту 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС страны союза более не имеют права устанавливать и применять ограничения, предусмотренные их законодательством для защиты национального рынка труда, в отношении трудящихся государств-членов. Исключения составят ограничения, установленные в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

Читайте также
Белорусские спортсмены в командных видах спорта не будут считаться легионерами

Суд ЕАЭС заключил в отношении осуществляемой профессиональными спортсменами трудовой деятельности, что неприменение государствами-членами принятого пункта является барьером, препятствующим достижению цели формирования единого рынка трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС. Кроме того, по мнению большой коллегии суда ЕАЭС, государства-члены обязаны исполнять решения ЕЭК, а при несогласии с ними вправе обжаловать эти решения в установленном порядке. Неисполнение решений комиссии, вступивших в законную силу и не оспоренных в установленном порядке, не согласуется с договором о ЕАЭС.

Ранее Министерство спорта РФ подготовило предложение о снятии статуса легионера с белорусских спортсменов в российских турнирах по игровым видам спорта. Во вторник министр спорта РФ Павел Колобков пояснил, что данная практика не будет распространяться на спортсменов, имеющих гражданство других государств ЕЭК.

В настоящее время в состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Чемпионат России по футболу взял паузу
«Это провокация»: чешский биатлонный чиновник обвинил Россию
Тренер Макгрегора пригрозил от него отказаться
Нурмагомедов: Решение по драке могут вынести и до 29 января
Объявлен состав сборной России по биатлону на этап в Хохфильцене
Напавший на Глушакова фанат отказался извиниться перед игроком
Солари перед игрой с ЦСКА: «Реал» должен играть на победу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь