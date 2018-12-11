Суд ЕАЭС признал недопустимыми ограничения для спортсменов-легионеров из стран союза

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что согласно принятому пункту 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС страны союза более не имеют права устанавливать и применять ограничения, предусмотренные их законодательством для защиты национального рынка труда, в отношении трудящихся государств-членов. Исключения составят ограничения, установленные в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

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Суд ЕАЭС заключил в отношении осуществляемой профессиональными спортсменами трудовой деятельности, что неприменение государствами-членами принятого пункта является барьером, препятствующим достижению цели формирования единого рынка трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС. Кроме того, по мнению большой коллегии суда ЕАЭС, государства-члены обязаны исполнять решения ЕЭК, а при несогласии с ними вправе обжаловать эти решения в установленном порядке. Неисполнение решений комиссии, вступивших в законную силу и не оспоренных в установленном порядке, не согласуется с договором о ЕАЭС.

Ранее Министерство спорта РФ подготовило предложение о снятии статуса легионера с белорусских спортсменов в российских турнирах по игровым видам спорта. Во вторник министр спорта РФ Павел Колобков пояснил, что данная практика не будет распространяться на спортсменов, имеющих гражданство других государств ЕЭК.