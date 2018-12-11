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18:17 (мск), источник: ТАСС

Белоруссия и РФ готовы предоставить друг другу спортивные базы для подготовки спортсменов

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и России готовы предоставить друг другу возможности для подготовки спортсменов к крупным международным спортивным форумам, включая предстоящие Олимпийские игры в Токио (2020) и Пекине (2022). Об этом заявили журналистам во вторник главы спортивных ведомств двух государств Павел Колобков и Сергей Ковальчук по итогам совместного заседания коллегий Министерств спорта Белоруссии и РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«Наши базы всегда открыты, и у нас впереди очень много соревнований, которые необходимы для подготовки спортсменов из Белоруссии. У нас есть ряд очень серьезных федеральных баз подготовки, есть региональные базы подготовки, и сегодня этот вопрос мы тоже обсуждали», — отметил министр спорта РФ.

«Мы всегда очень рады, когда к нам приезжают спортсмены из Белоруссии тренироваться на наших базах, точно так же, как и, я думаю, наши спортсмены приезжают на базы сборных команд Белоруссии, потому что они все очень качественные и удобные», — сказал Колобков.

Министр спорта и туризма Белоруссии заявил, что в вопросе подготовки к Олимпийским играм в Токио для белорусской стороны «очень интересна база подготовки на Дальнем Востоке в плане акклиматизации». «Мы этот вопрос уже прорабатываем», — сказал Ковальчук. Российской стороне, по его словам, «интересна тема, связанная с проведением в Минске II Европейских игр».

«Думаю, наши спортсмены с удовольствием будут использовать российские базы, точно так же наши базы будут использовать российские спортсмены перед предстоящими Играми. У нас в этом вопросе полное взаимопонимание», — заявил глава Минспорта Белоруссии.

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