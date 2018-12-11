Министр спорта РФ: Спортбазы Беларуси отвечают всем требованиям по подготовке к международным стартам

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Минске состоялось совместное заседание коллегий Министерства спорта и туризма Беларуси и Министерства спорта России. Стороны обсудили ход подготовки к II Европейским играм, обсуждались вопросы проведения спартакиады Союзного государства для детей и юношества и проблемы научного обеспечения подготовки спортсменов.

Павел Колобков отметил, что российские атлеты часто выбирают для тренировок белорусские центры. «Атлеты из России хорошо знакомы с отдельными комплексами в Беларуси и отмечают, насколько все удобно и качественно. Мы в свою очередь готовы создать белорусским спортсменам условия для подготовки к летним Олимпийским играм — 2020 в Токио и зимним Играм 2022 года в Пекине», — сказал Павел Колобков.

«На заседании коллегии обсудили довольно широкий круг вопросов: от развития детско-юношеского до профессионального спорта, — рассказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. — Беларусь готова предоставить атлетам из России свои современные комплексы для подготовки к II Европейским играм: “Стайки”, ряд центров в самом Минске».