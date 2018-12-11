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18:39 (мск), источник: ТАСС

Колобков пригласил Лукашенко на Всемирную зимнюю универсиаду — 2019

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить в марте 2019 года XXIX Всемирную зимнюю универсиаду, которая пройдет в Красноярске. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства спорта РФ, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

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Встреча Лукашенко и Колобкова прошла во вторник в Минске.

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«Организация крупнейших международных спортивных мероприятий является одним из наиболее значимых факторов, влияющих на развитие спортивной отрасли. Мы готовы поделиться накопленным опытом с Республикой Беларусь, который может быть полезен при подготовке II Европейских игр», — отметил Колобков.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт- трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

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