Независимая антидопинговая организация займется тестированием атлетов на Универсиаде-2019

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«Антидопинговую деятельность на Универсиаде в Красноярске будут вести совместно FISU и ITA, — заметил Матыцин. — Международная федерация студенческого спорта будет координировать работу ITA, чьи допинг-офицеры займутся непосредственным тестированием участников Универсиады».

«Почему выбор был остановлен на ITA, а не на РУСАДА (Российском антидопинговом агентстве — прим. ТАСС)? Это было предложение FISU, — продолжил собеседник ТАСС. — Когда принималось решение, РУСАДА еще не имело статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. А нам необходимы были гарантии, поэтому мы, учитывая рекомендацию, в том числе Международного олимпийского комитета (МОК), приняли такое решение».

Глава FISU выразил надежду, что Российское антидопинговое агентство будет задействовано во время Универсиады. «Но этот вопрос — полностью прерогатива оргкомитета соревнований, — заметил Матыцин. — Я надеюсь, что так будет».

МОК объявил о создании ITA 16 марта 2017 года в ходе заседания исполкома организации, ITA, в частности, занимается разработкой индивидуальных планов тестирования. Каждый спортсмен, который намерен принять участие в международных соревнованиях, должен будет сдать определенное количество допинг-тестов, исходя из планов, количество тестов для каждого спортсмена должно быть «прозрачным». В правление ITA, возглавляемое бывшим министром спорта Франции Валери Фурнейрон, входят также представитель МОК турок Угур Ерденер, глава Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта итальянец Франческо Риччи-Битти, глава комиссии атлетов МОК зимбабвийка Кирсти Ковентри и независимый член китаец Чэнь Пэйцзэ. Директором ITA является бывший директор европейского отделения Всемирного антидопингового агентства (WADA) Бенджамин Коэн.