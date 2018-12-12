Независимая общественная антидопинговая комиссия завершила свою работу

НОАК была создана летом 2016 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В нее вошли выдающиеся спортсмены, крупные бизнесмены и чиновники, связанные со спортом, спортивные функционеры и деятели культуры. Главной задачей комиссии было восстановление доверия к российскому спорту на международной арене, которое было подорвано в связи с многочисленными допинговыми расследованиями и публикацией доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

«У нас работал прекрасный коллектив, 28 человек. Люди много делали для решения проблем нашей сборной команды. Хочу поблагодарить Олимпийский комитет, Министерство спорта, “Росатом”. Без них многие вопросы было бы невозможно решить», — сказал Смирнов, который также является почетным президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

Отдельно он поблагодарил за оказание содействия работе комиссии администрацию президента РФ и лично помощника главы государства Игоря Левитина, который является первым вице-президентом ОКР.

Комиссией был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом, утвержденный правительством РФ в июле 2017 года. Ей удалось обеспечить полную операционную и формальную независимость Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и московской антидопинговой лаборатории, которая была передана под управление МГУ им. Ломоносова в соответствии с практикой, принятой в ведущих странах мира.