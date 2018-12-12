Исполком Олимпийского комитета России увеличился на четыре человека

В среду состоялось Олимпийское собрание, которое является высшим руководящим органом ОКР. На нем были приняты поправки в устав организации.

«Больше было редакционных правок, но изменилось количество людей в исполкоме, оно увеличилось на четыре человека. Члены МОК и почетные члены МОК автоматически становятся членами исполкома ОКР», — сказал Поздняков.