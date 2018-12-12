Исполком Олимпийского комитета России увеличился на четыре человека
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) увеличился с 25 до 29 человек. Об этом журналистам рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) увеличился с 25 до 29 человек. Об этом журналистам рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.
В среду состоялось Олимпийское собрание, которое является высшим руководящим органом ОКР. На нем были приняты поправки в устав организации.
«Больше было редакционных правок, но изменилось количество людей в исполкоме, оно увеличилось на четыре человека. Члены МОК и почетные члены МОК автоматически становятся членами исполкома ОКР», — сказал Поздняков.
Вакантные места образовались в связи с тем, что в исполком ОКР сейчас уже входят почетные члены Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов и Александр Попов, а также действующие члены МОК Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев.