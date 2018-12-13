Стартовал финальный этап регистрации стран — участниц Универсиады-2019
ТАСС, 13 декабря. Финальный этап регистрации стран — участниц зимней Универсиады 2019 года в Красноярске стартовал в четверг. Об этом сообщает
ТАСС, 13 декабря. Финальный этап регистрации стран — участниц зимней Универсиады 2019 года в Красноярске стартовал в четверг. Об этом сообщает
На финальном этапе регистрации странам, желающим принять участие в Универсиаде, необходимо получить аккредитацию для каждого представителя национальной сборной. Доступ к системе аккредитаций закроется 2 февраля 2019 года, после чего будет сформирован окончательный список участников соревнований. Ранее национальные делегации получили доступ к
Свое участие в Универсиаде на данный момент подтвердили 57 стран. Среди них Австрия, Армения, Аргентина, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Италия, Казахстан, Латвия, Ливан, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Сербия, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Узбекистан, Финляндия, Филиппины, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония и другие.
Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. В рамках турнира будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фристайл, хоккей, хоккей с мячом,