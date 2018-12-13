Стартовал финальный этап регистрации стран — участниц Универсиады-2019

На финальном этапе регистрации странам, желающим принять участие в Универсиаде, необходимо получить аккредитацию для каждого представителя национальной сборной. Доступ к системе аккредитаций закроется 2 февраля 2019 года, после чего будет сформирован окончательный список участников соревнований. Ранее национальные делегации получили доступ к онлайн-кабинетам, где смогли подать заявку на участие в Универсиаде, после чего в мае 2018 года команды предоставили сведения о количестве официальных лиц и спортсменов с указанием дисциплин, в которых будут участвовать атлеты.