Следующий визит экспертов WADA по антидопинговой лаборатории ожидается 18 декабря

Источник: РИА "Новости"

Эксперты WADA 28 ноября прибыли с первым визитом в российскую столицу для посещения московской лаборатории, где хранятся допинг-пробы российских спортсменов и данные их проверки за период 2011—2015 гг. Предоставление доступа к этим данным до конца года является ключевым условием восстановления РУСАДА. Во время визита стороны договорились о втором визите делегации WADA в Москву. В ее составе будут технические специалисты, которые будут работать с данными лаборатории.

«Следующий визит экспертов WADA в Москву по поводу доступа в московскую лабораторию состоится на следующей неделе, предварительная дата — 18 декабря, — заметил Ганус. — К нам опять приедет научный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Рабин и его коллеги».

«Хочу также добавить, что первый визит планировался значительно раньше. Но получилось так, что возможность приехать в Москву у наших коллег из WADA появилась только 28 ноября», — добавил глава РУСАДА.

5 декабря Ганус сообщил, что данные проб антидопинговой лаборатории в Москве должны быть открыты для специалистов WADA до 22 декабря 2018 года.