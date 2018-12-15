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20:06 (мск), источник: ТАСС

Огонь зимней Универсиады пронесли по улицам Томска

ТОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады в субботу пронесли по центральному проспекту Томска мимо четырех крупнейших университетов города, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: РИА "Новости"

Эстафета началась у Лагерного сада, на стартовую площадку прибыл огонь Универсиады, где его встретил мэр Томска Иван Кляйн. «Томск не случайно попал в тридцатку российских городов, встречающих эстафету огня. Томские университеты входят в число ведущих вузов мира. И наш город по праву носит звание «Студенческой столицы России», — сказал Кляйн на открытии мероприятия.

Маршрут томской эстафеты пролегал мимо четырех крупнейших вузов города — Томского политехнического университета, Томского государственного университета, Сибирского государственного медицинского университета и Томского университета систем управления и радиоэлектроники.

Общая протяженность эстафеты — около 4,5 километра. Огонь по центральному проспекту города пронесли 26 факелоносцев. Среди них многократная чемпионка Европы и мира по гиревому спорту Анастасия Золотарева. «Я очень счастлива, что стала факелоносцем и несу сегодня этот факел. Очень хотелось бы пожелать участникам Универсиады здоровья сибирского и такой же бодрости духа, как у меня сейчас», — сказала ТАСС Золотарева.

Завершилась эстафете у Большого концертного зала на центральной площади города. Последний факелоносец — мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Александра Качуркина — зажгла малую городскую чашу огня. После этого огонь Универсиады передали в Кызыл — следующий город эстафеты.

Об Универсиаде-2019

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом. В качестве генерального партнера выступает компания «Норникель».

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году — в Казани.

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