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08:38 (мск), источник: ТАСС

Вопрос участия украинских спортсменов в Универсиаде в Красноярске отложен до февраля

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Окончательное решение по поводу участия сборной Украины в зимней Универсиаде — 2019 в Красноярске будет принято в феврале 2019 года. Об этом ТАСС заявил глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

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В марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России, в нем говорилось о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины, спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

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Позднее Матыцин заявил, что FISU готова оказать финансовую поддержку делегации Украины численностью до 50 человек, письма с соответствующим предложением были направлены в адрес министерства образования, студенческой федерации и Олимпийского комитета Украины. Как ожидалось, окончательное решение по поводу участия украинских спортсменов в соревнованиях будет принято на президиуме FISU 13 декабря.

«Мы продолжаем надеяться на участие украинских спортсменов в Универсиаде, — заявил Матыцин. — Все зависит от них, у них еще есть время подать заявки для индивидуальных соревнований. Вопрос участия сборной Украины в соревнованиях в Красноярске будет решен в феврале».

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске 2—12 марта, спортсмены из более чем 50 стран разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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