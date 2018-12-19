Стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2019 году стали 253 атлета и тренера

Среди 209 спортсменов, вошедших в список, 161 призер крупнейших международных соревнований. Из них 67 атлетов стали стипендиатами второй год подряд.

Наибольших успехов на международных соревнованиях добились Эдуард Зезюлин (тяжелая атлетика), завоевавший чемпионство Европы среди юниоров, дзюдоист Артем Колосов, на его счету две золотые награды Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Самым юным стипендиатом стала восьмилетняя чемпионка мира и Европы по шахматам в своей возрастной категории Екатерина Зубковская. Всего в числе стипендиатов Президентского клуба представители 35 видов спорта.

Обращаясь к спортсменам, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко отметил высокие результаты белорусских атлетов на международных соревнованиях и пожелал не останавливаться на достигнутом. «Я рад, что страна богата талантами. Наши спортсмены регулярно поднимаются на пьедесталы международных соревнований. Пусть ваши достижения в дальнейшем станут не только результатом вашего труда, но и нашей совместной работы. Главное, чтобы нынешние успехи не стали вершиной, а явились отправной точкой в карьере», — сказал он.

В церемонии вручения именных стипендий приняли участие первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач.

Средний размер выплачиваемой стипендии спортсменам составит Br7487 в год, тренерам — Br8 тыс. в год.