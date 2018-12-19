ГД приняла закон об усилении безопасности на международных турнирах в РФ

Источник: РИА "Новости"

«С учетом опыта охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан при организации и проведении в Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований законопроектом предлагается закрепить в законодательстве единый механизм введения усиленных мер обеспечения безопасности при организации и проведении крупнейших международных спортивных соревнований, в отношении которых имеются обязательства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом предусматривается, что президент РФ может вводить усиленные меры безопасности, среди которых — установление контролируемых и запретных зон; ограничение на въезд или временное пребывание граждан и проживание граждан; ограничение движения транспорта; ограничение полетов летательных аппаратов; ограничение судоходства; усиление охраны общественного порядка и объектов инфраструктуры; ограничение проведения публичных мероприятий, не связанных с подготовкой и проведением международных спортивных мероприятий.