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14:05 (мск), источник: Р-Спорт

ГД приняла закон об усилении безопасности на международных турнирах в РФ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о введении механизма усиленных мер безопасности во время проведения в России крупнейших международных спортивных соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

«С учетом опыта охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан при организации и проведении в Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований законопроектом предлагается закрепить в законодательстве единый механизм введения усиленных мер обеспечения безопасности при организации и проведении крупнейших международных спортивных соревнований, в отношении которых имеются обязательства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом предусматривается, что президент РФ может вводить усиленные меры безопасности, среди которых — установление контролируемых и запретных зон; ограничение на въезд или временное пребывание граждан и проживание граждан; ограничение движения транспорта; ограничение полетов летательных аппаратов; ограничение судоходства; усиление охраны общественного порядка и объектов инфраструктуры; ограничение проведения публичных мероприятий, не связанных с подготовкой и проведением международных спортивных мероприятий.

По мнению правительства, принятие проекта и реализация его положений положительно скажется на развитии спорта в РФ, в частности, на безопасности проведения на территории страны международных спортивных мероприятий.

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