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14:28 (мск), источник: ТАСС

Ивлев: Наблюдательный совет РУСАДА очень позитивно оценил работу агентства в 2018 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) высоко оценил работу организации в уходящем году. Об этом сообщил ТАСС глава наблюдательного совета Александр Ивлев.

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«Наблюдательный совет в среду очень позитивно оценил работу, которую проделало в уходящем году Российское антидопинговое агентство, — отметил Ивлев. — Каждый член совета мог поделиться личной оценкой реализации агентством своих ожиданий. Все выступающие остались довольны тем прогрессом, которого достигло в своей деятельности РУСАДА. Важно, что отношение к нашей антидопинговой системе начинает меняться».

По словам собеседника ТАСС, декабрьское заседание наблюдательного совета прошло очень эффективно, в течение трех часов было рассмотрено порядка восьми важных тем. «Были подведены итоги работы РУСАДА за 11 месяцев, рассмотрено взаимодействие Российского антидопингового агентства с международными организациями, — заметил Ивлев. — Также мы обсудили вопросы, связанные с аудитом WADA (Всемирного антидопингового агентства), который прошел совсем недавно. Не были обойдены вопросы штатного расписания, финансовые планы на следующий год, была затронута тема работы отдела по выдаче разрешений на терапевтическое использование и ряд других вопросов, которые важны для полноценной деятельности РУСАДА».

«За время проведения аудита WADA я сам как председатель наблюдательного совета имел беседу с проверяющими. У нас получилась очень интересная дискуссия, во время которой я услышал много позитивных вещей в отношении РУСАДА», — отметил собеседник ТАСС.

«Сейчас наша задача заключается в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше по направлению создания полноценной эффективной антидопинговой системы, продвижения идей чистого спорта. Очень важно выстраивать систему дальнейшего взаимодействия с международными спортивными организациями. И очень важно продолжать антидопинговую работу в российских регионах», — заключил Ивлев.

Следующее заседание наблюдательного совета РУСАДА планируется провести в феврале 2019 года.

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