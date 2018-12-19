Беларусь и Египет проведут в январе совместную спортивную неделю

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая белорусско-египетская спортивная неделя пройдет в январе 2019 года. Вопросы ее проведения обсуждались на встрече посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова с министром по делам молодежи и спорта Египта Ашрафом Собхи, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.