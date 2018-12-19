Беларусь и Египет проведут в январе совместную спортивную неделю
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая
Стороны условились, что во время спортивной недели состоятся соревнования между юными спортсменами Беларуси и Египта по боксу, вольной и
На встрече также рассматривалась подготовка меморандума о двустороннем сотрудничестве в области молодежной политики.
Страны планируют разработать программу совместных действий по реализации этого меморандума, которая будет предусматривать проведение молодежных встреч, фестивалей и конкурсов.