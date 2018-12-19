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15:36 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь и Египет проведут в январе совместную спортивную неделю

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая белорусско-египетская спортивная неделя пройдет в январе 2019 года. Вопросы ее проведения обсуждались на встрече посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова с министром по делам молодежи и спорта Египта Ашрафом Собхи, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

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Источник: AP 2018

Стороны условились, что во время спортивной недели состоятся соревнования между юными спортсменами Беларуси и Египта по боксу, вольной и греко-римской борьбе и гандболу.

На встрече также рассматривалась подготовка меморандума о двустороннем сотрудничестве в области молодежной политики.

Страны планируют разработать программу совместных действий по реализации этого меморандума, которая будет предусматривать проведение молодежных встреч, фестивалей и конкурсов.

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