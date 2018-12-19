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16:26 (мск), источник: ТАСС

Исинбаева: РУСАДА, взявшее в 2018 году более 9000 проб, держит спорт в РФ под контролем

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сумевшее с начала года провести более девяти тысяч тестирований, своими активными действиями держит российский спорт под контролем. Об этом сообщила ТАСС член наблюдательного совета РУСАДА, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

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Источник: РИА "Новости"

«РУСАДА уже взяло в этом году более девяти тысяч допинг- проб. Это очень порадовало меня, значит, российский спорт находится под контролем. Мы все верим в то, что число нарушений антидопинговых правил со временем будет уменьшаться. А образованных в антидопинговом плане профессиональных и начинающих спортсменов будет все больше», — призналась Исинбаева.

Последнее в этом году заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства прошло 19 декабря в Москве.

«Сегодняшнее заседание прошло, как ни странно, гладко, и решения практически по всем пунктам повестки принимались единогласно, — сказала собеседница ТАСС. — Члены совета отметили, что в этом году работа антидопингового агентства во главе с Юрием Ганусом велась на достаточно высоком уровне. Мы одобрили тот путь, по которому идет РУСАДА. На международном уровне наше антидопинговое агентство уже сейчас занимает одну из лидирующих позиций, и очень приятно, что к нашему мнению начинают прислушиваться».

«Хочется также отметить большую информационно- образовательную работу, которую ведет РУСАДА в социальных сетях. В том мире, в который погружена молодежь», — заключила Исинбаева.

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