Исинбаева: РУСАДА, взявшее в 2018 году более 9000 проб, держит спорт в РФ под контролем

Источник: РИА "Новости"

«РУСАДА уже взяло в этом году более девяти тысяч допинг- проб. Это очень порадовало меня, значит, российский спорт находится под контролем. Мы все верим в то, что число нарушений антидопинговых правил со временем будет уменьшаться. А образованных в антидопинговом плане профессиональных и начинающих спортсменов будет все больше», — призналась Исинбаева.

Последнее в этом году заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства прошло 19 декабря в Москве.

«Сегодняшнее заседание прошло, как ни странно, гладко, и решения практически по всем пунктам повестки принимались единогласно, — сказала собеседница ТАСС. — Члены совета отметили, что в этом году работа антидопингового агентства во главе с Юрием Ганусом велась на достаточно высоком уровне. Мы одобрили тот путь, по которому идет РУСАДА. На международном уровне наше антидопинговое агентство уже сейчас занимает одну из лидирующих позиций, и очень приятно, что к нашему мнению начинают прислушиваться».