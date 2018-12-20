Путин о допинговых скандалах: В значительной степени мы сами виноваты

Источник: AP 2018

«В значительной степени мы сами виноваты в той ситуации, которая создалась, потому что все-таки применение допинга-то было, другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне. Это не так, этого никогда не было, нет и никогда не будет, потому что мы должны думать не только о результатах, что, конечно, интересно и важно, но мы должны думать о здоровье наших спортсменов», — сказал Путин журналистам на ежегодной пресс-конференции.

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«Надеюсь, что элемент политизации, а он тоже, безусловно, присутствует, что и он в этой сфере будет полностью изжит», — добавил Путин во время пресс-конференции.

По его словам, борьба с допингом в российском спорте еще не дала 100-процентного результата, но работа, которая уже проделана, колоссальная.

«Что касается того, избавились мы от этого или нет, наверное, на 100% нет. Работа проведена колоссальная. Создана хорошая база для того, чтобы поставить работу на должный уровень и организовать ее должным образом», — подчеркнул Путин.