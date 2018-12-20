Фоторепортажи
21Будущие звезды художественной гимнастики на турнире в Москве
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
20 декабря, источник: ТАСС

Колобков встретился с главами спортивных ведомств 20 регионов РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков провел рабочую встречу с руководителями региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, назначенными на должности в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в ходе встречи, в которой приняли участие руководители спортивных ведомств из 20 регионов России, были обсуждены актуальные вопросы развития физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации. Колобков подчеркнул, что Минспорт окажет методическую помощь и необходимую поддержку назначенным чиновникам.

«Влияние физической культуры и спорта на качество жизни населения и социально-экономическое развитие страны очень существенно, — сказал Колобков. — Как вы знаете, сегодня все федеральные органы исполнительной власти переходят на проектное управление, и федеральный проект “Спорт — норма жизни” вошел в национальный проект “Демография”. Перед нами поставлена амбициозная цель увеличить число систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан до 55% от общего количества населения страны. Решение этой задачи требует от нас серьезной работы, мы должны участвовать в реализации программ других ведомств, с которыми у нас есть общие цели, использовать активно механизм государственно- частного партнерства, взаимодействовать с фитнес- индустрией».

«Вы все пришли в наработанную систему, у вас у всех есть опыт работы в спортивной отрасли и в привлечении граждан к занятиям физической культурой. Мы будем часто встречаться, обсуждать хорошие практики. Всегда рассчитывайте на Минспорт России, мы с вами — одна команда, делаем общее дело», — отметил министр спорта.

 Больше не президент. Что сделал Мутко на посту главы РФС
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Убирайте руки. Великолепный Логинов проиграл только Бе
«Йокерит» разгромил ЦСКА в матче КХЛ (видео)
В ФИФА рассказали об изменении формата клубного ЧМ по футболу
«Скрыл пять проб»: почему давят на российский биатлон
СКА уступил рижскому «Динамо» в овертайме (видео)
Синицина и Кацалапов выиграли короткую программу в танцах на ЧР
Йоханнес Бе: Фуркад сломал карьеру мне и Шипулину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь