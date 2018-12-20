Колобков встретился с главами спортивных ведомств 20 регионов РФ

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в ходе встречи, в которой приняли участие руководители спортивных ведомств из 20 регионов России, были обсуждены актуальные вопросы развития физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации. Колобков подчеркнул, что Минспорт окажет методическую помощь и необходимую поддержку назначенным чиновникам.

«Влияние физической культуры и спорта на качество жизни населения и социально-экономическое развитие страны очень существенно, — сказал Колобков. — Как вы знаете, сегодня все федеральные органы исполнительной власти переходят на проектное управление, и федеральный проект “Спорт — норма жизни” вошел в национальный проект “Демография”. Перед нами поставлена амбициозная цель увеличить число систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан до 55% от общего количества населения страны. Решение этой задачи требует от нас серьезной работы, мы должны участвовать в реализации программ других ведомств, с которыми у нас есть общие цели, использовать активно механизм государственно- частного партнерства, взаимодействовать с фитнес- индустрией».