У России улучшились планы на лето
На Играх-2020 в Токио она может войти в тройку сильнейших.
На Играх-2020 в Токио она может войти в тройку сильнейших.
На двух последних Олимпийских играх — в Лондоне 2012 года и
К такому выводу подталкивает анализ итогов состоявшихся в 2018 году чемпионатов мира по 14 олимпийским видам спорта. В целом эти итоги для россиян можно считать положительными.
Едва ли не самый значительный прогресс по сравнению с результатами
После дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил, вернулись на помосты международных состязаний российские тяжелоатлеты, и в Ашхабаде на мировом первенстве Артем Окулов стал лучшим в категории 89 кг, а Татьяна Каширина с мировым рекордом 330 кг выиграла золото в категории свыше 77 кг. Главной звездой чемпионата мира по спортивной гимнастике в Дохе стал Артур Далалоян, который не только оказался первым за 19 лет россиянином, выигравшим абсолютное первенство, но, кроме того, победил в вольных упражнениях, взял серебро в опорном прыжке и командном турнире, а также бронзу в упражнении на брусьях. Наконец, на чемпионате мира по борьбе в Будапеште на сборную России обрушился самый настоящий золотой дождь в виде 10 высших наград, хотя проецировать этот триумф на Олимпиаду в чистом виде
Зато можно держать в уме, например, чемпионат Европы по водным видам спорта, где сборная России одержала убедительную победу в командном зачете. Золотые медали в 14 олимпийских видах были выиграны в том числе усилиями таких ярких молодых спортсменов, как 18-летний Климент Колесников, 21-летний Антон Чупков и 22-летний Евгений Рылов, способных значительно прибавить за полтора года, оставшиеся до Игр в Токио. Правда, следует иметь в виду, что на этом турнире не выступали американцы, которые традиционно сильны в плавании, а также австралийцы и представители некоторых других стран, имеющих в этом виде спорта хорошие перспективы на золотые медали.
|Вид спорта
|Чемпионаты мира–2018
|Олимпиада–2016
|Академическая гребля
|0-0-1*
|0-0-0
|Борьба**
|10-1-2
|4-3-2
|Велоспорт
|0-0-1
|0-2-1
|Гребля на байдарках и каноэ
|0-1-3
|0-0-2
|Дзюдо
|0-1-2
|2-0-1
|Каратэ
|0-1-0
|-
|Парусный спорт
|0-0-0
|0-0-1
|Прыжки на батуте
|0-0-2
|0-0-0
|Современное пятиборье
|0-0-0
|1-0-0
|Спортивная гимнастика
|2-3-2
|1-4-3
|Стрельба
|3-3-1
|0-2-2
|Тяжелая атлетика
|2-0-0
|0-0-0
|Фехтование
|1-2-4
|4-1-2
|Художественная гимнастика
|2-2-0
|2-1-0
|Всего
|20-14-18
|14-13-14
*
** Программа чемпионатов мира по борьбе отличается от олимпийской.
Евгений Федяков