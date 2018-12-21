У России улучшились планы на лето

Источник: Коммерсантъ

На двух последних Олимпийских играх — в Лондоне 2012 года и Рио-де-Жанейро 2016 года — сборная России в командном зачете оставалась лишь четвертой, пропуская вперед себя не только США и Китай, с которыми сейчас ей бороться объективно сложно, но и Великобританию. Более того, в Рио-де-Жанейро британские олимпийцы вообще оказались вторыми, завоевав 27 золотых медалей — на одну больше, чем китайцы. У России же оказалось лишь 19 высших наград — исторический антирекорд. Одной из главных причин неудачи стали последствия разразившегося незадолго до Олимпиады допингового кризиса, например дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики.

Однако, похоже, в Токио российские олимпийцы могут побороться за место в первой тройке даже в том случае, если Международная федерация легкой атлетики не отменит это наказание.

К такому выводу подталкивает анализ итогов состоявшихся в 2018 году чемпионатов мира по 14 олимпийским видам спорта. В целом эти итоги для россиян можно считать положительными.

Едва ли не самый значительный прогресс по сравнению с результатами Рио-де-Жанейро достигнут в стрельбе. Если в Бразилии российские спортсмены не завоевали ни одной золотой медали, то на чемпионате мира в корейском Чханвоне они выиграли три вида олимпийской программы. Сергей Каменский победил в стрельбе из пневматической винтовки, Юлия Каримова — в стрельбе из винтовки из трех положений, а Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов опередили всех в командном турнире по стрельбе из пневматического пистолета.

После дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил, вернулись на помосты международных состязаний российские тяжелоатлеты, и в Ашхабаде на мировом первенстве Артем Окулов стал лучшим в категории 89 кг, а Татьяна Каширина с мировым рекордом 330 кг выиграла золото в категории свыше 77 кг. Главной звездой чемпионата мира по спортивной гимнастике в Дохе стал Артур Далалоян, который не только оказался первым за 19 лет россиянином, выигравшим абсолютное первенство, но, кроме того, победил в вольных упражнениях, взял серебро в опорном прыжке и командном турнире, а также бронзу в упражнении на брусьях. Наконец, на чемпионате мира по борьбе в Будапеште на сборную России обрушился самый настоящий золотой дождь в виде 10 высших наград, хотя проецировать этот триумф на Олимпиаду в чистом виде все-таки нельзя. Дело в том, что в вольной борьбе на Играх разыгрываются медали в шести категориях, а на чемпионатах мира — в десяти. Точно так же дело обстоит и в греко-римской борьбе, где российские борцы победили шесть раз, завоевав, таким образом, больше половины всех золотых медалей. То есть утверждать, что на чемпионатах мира в этом году россияне завоевали ровно 20 золотых медалей в олимпийских видах, как это следует из приведенной ниже таблицы, все-таки нельзя.

Зато можно держать в уме, например, чемпионат Европы по водным видам спорта, где сборная России одержала убедительную победу в командном зачете. Золотые медали в 14 олимпийских видах были выиграны в том числе усилиями таких ярких молодых спортсменов, как 18-летний Климент Колесников, 21-летний Антон Чупков и 22-летний Евгений Рылов, способных значительно прибавить за полтора года, оставшиеся до Игр в Токио. Правда, следует иметь в виду, что на этом турнире не выступали американцы, которые традиционно сильны в плавании, а также австралийцы и представители некоторых других стран, имеющих в этом виде спорта хорошие перспективы на золотые медали.

Медали российских спортсменов на чемпионатах мира по олимпийским видам спорта в 2018 году и на Олимпиаде 2016 года Вид спорта Чемпионаты мира–2018 Олимпиада–2016 Академическая гребля 0-0-1* 0-0-0 Борьба** 10-1-2 4-3-2 Велоспорт 0-0-1 0-2-1 Гребля на байдарках и каноэ 0-1-3 0-0-2 Дзюдо 0-1-2 2-0-1 Каратэ 0-1-0 - Парусный спорт 0-0-0 0-0-1 Прыжки на батуте 0-0-2 0-0-0 Современное пятиборье 0-0-0 1-0-0 Спортивная гимнастика 2-3-2 1-4-3 Стрельба 3-3-1 0-2-2 Тяжелая атлетика 2-0-0 0-0-0 Фехтование 1-2-4 4-1-2 Художественная гимнастика 2-2-0 2-1-0 Всего 20-14-18 14-13-14

* Золото-серебро-бронза.

** Программа чемпионатов мира по борьбе отличается от олимпийской.