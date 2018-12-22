Ганус: Неполучение WADA данных московской лаборатории до конца года станет катастрофой

Источник: РИА "Новости"

Технические специалисты WADA во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем, прибывшие в Москву 17 декабря для того, чтобы начать работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, не смогли в срок завершить работу. Как говорится в пятничном пресс-релизе WADA, эксперты получили доступ к лаборатории, был достигнут прогресс в извлечении данных, экспорте их за пределы России, однако группа экспертов не смогла завершить работу, так как оборудование, используемое для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

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Также сообщается, что WADA готово приступить к полному извлечению данных, если этот вопрос будет оперативно решен российскими властями.

«Мы не удовлетворены результатами завершившегося в пятницу визита экспертов, — заметил Ганус. — Я хочу подчеркнуть, что в скорейшем предоставлении базы данных в первую очередь должна быть заинтересована сама Россия, это в наших национальных интересах. Передача базы — это путь к прекращению всяческих спекуляций вокруг российского спорта и защита интересов наших чистых атлетов. Мы также должны думать о будущем самой московской лаборатории».

«Вопрос передачи базы данных должен быть решен в ранее установленный срок — до 31 декабря, причем сделать это фактически нужно как можно раньше, — продолжил глава РУСАДА. — Нужно искать возможности, а не причины. Мы должны понимать, что в последний день года никто не будет дежурить у лаборатории в надежде, что хотя бы за несколько минут до полуночи доступ к данным будет все-таки открыт. А последствия невыполнения этого критичного условия определяются стандартами по соответствию WADA, и они будут разрушительными для российского спорта».

Есть четко оговоренный срок, до 31 декабря, которого необходимо придерживаться. Мы должны отдавать себе отчет в том, что это принципиальный вопрос. Юрий Ганус

Ганус подчеркнул, что ни о каком переносе крайней даты передачи данных до середины января, когда состоится заседание комитета по соответствию WADA, не может быть и речи. «Есть четко оговоренный срок, до 31 декабря, которого необходимо придерживаться. Мы должны отдавать себе отчет в том, что это принципиальный вопрос», — сказал собеседник ТАСС.

«Если мы не выполним в срок первое критическое условие, то очень серьезно подведем представителей в том же WADA, которые поверили заявлению российского руководства, поддержали и поддерживают возвращение чистого спорта России в мировое спортивное движение в очень сложное с политической точки зрения время. Хочу напомнить, что после получения соответствия РУСАДА Россия получила целый ряд международных соревнований, которые будут проведены у нас начиная со следующего года. При невыполнении нами установленных и согласованных требований сложно складывающийся процесс возврата доверия к РУСАДА и России будет повернут вспять. Вся многолетняя работа пойдет насмарку, но если мы до 31 декабря все обязательства, взятые на себя, выполним, то все будет нормально», — заметил Ганус.

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Нынешний визит делегации WADA стал вторым по счету. Первый состоялся 28 ноября, тогда в российскую столицу прибыли три представителя WADA, которые обсудили с российскими властями дальнейшую работу по анализу данных лаборатории.

«Не далее как в четверг глава нашего государства на пресс-конференции полностью поддержал ту работу, которая ведется в России в антидопинговом направлении. Его слова были очень важны для всех», — подчеркнул генеральный директор РУСАДА.

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.