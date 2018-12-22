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11:30 (мск), источник: Р-Спорт

В США надеются, что WADA вновь признает РУСАДА несоответствующим кодексу

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь лишит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса.

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Источник: Reuters

Накануне WADA сообщило, что его эксперты получили доступ к Московской антидопинговой лаборатории, но работу пришлосьприостановить, так как оборудование, которое требуетсядля извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

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При этом команда WADA готова возобновить работу, если Россия оперативно решитэтот вопрос.

«Сюрприз, кто-то  шокирован этим? — отреагировал на это Тайгарт, слова которого приводит Assosiated Press. — Будем надеяться, что руководство WADA наконец-то  усвоило урок и немедленно объявит его (РУСАДА. — Прим. ред.) не соответствующим кодексу. Все остальное — просто еще один удар ножом в спину “чистых” спортсменов».

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российская организация лишилась в ноябре 2015 года. Одним из условий было предоставление экспертам полного доступа к данным московской лаборатории, иначе РУСАДА снова отстранят.

Комитет WADA обсудит этот вопрос 14—15 января и представит рекомендации исполкому.

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