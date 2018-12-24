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13:20 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Московская антидопинговая лаборатория готова принять экспертов WADA

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Московская антидопинговая лаборатория готова повторно принять экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) начиная с 25 декабря. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр спорта РФ Павел Колобков в ходе рабочей поездки в Новосибирск.

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Источник: РИА "Новости"

Технические специалисты WADA, прибывшие в Москву 17 декабря для того, чтобы начать работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, не смогли в срок завершить работу, так как их оборудование, не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

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WADA сообщало, что готово возобновить процесс, если этот вопрос будет оперативно решен российскими властями.

«Все, что необходимо в согласии с нашими требованиями и целями, им было предоставлено. Теперь ждем их ответа. Я не знаю, не готов сказать [о дате их третьего визита]. Мы ждем их хоть с завтрашнего дня», — сказал Колобков.

Исполком WADA 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которая опечатана в связи с федеральным расследованием.

В случае невыполнения хотя бы одного из критичных условий WADA Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, отечественные спортсмены будут лишены права выступать за рубежом, а Россия не сможет проводить международные старты.

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