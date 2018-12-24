Колобков: Московская антидопинговая лаборатория готова принять экспертов WADA

Источник: РИА "Новости"

Технические специалисты WADA, прибывшие в Москву 17 декабря для того, чтобы начать работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, не смогли в срок завершить работу, так как их оборудование, не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

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WADA сообщало, что готово возобновить процесс, если этот вопрос будет оперативно решен российскими властями.

«Все, что необходимо в согласии с нашими требованиями и целями, им было предоставлено. Теперь ждем их ответа. Я не знаю, не готов сказать [о дате их третьего визита]. Мы ждем их хоть с завтрашнего дня», — сказал Колобков.

Исполком WADA 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которая опечатана в связи с федеральным расследованием.