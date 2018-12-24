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15:36 (мск), источник: Р-Спорт

Призеры юношеских Олимпийских игр в составе сборной России получили гранты

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Вероника Столбунова. Призерам юношеских Олимпийских игр-2018 в составе сборной России были торжественно вручены гранты от Фонда поддержки олимпийцев России.

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Награждение прошло в понедельник в здании Олимпийского комитета России (ОКР). На прошедших в Буэнос-Айресе юношеских Олимпийских играх россияне одержали 29 побед и выиграли общекомандный зачет (29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей).

Победители юношеских Олимпийских игр получили 200 тысяч рублей, серебряные призеры — 150 тысяч, бронзовые призеры — 100 тысяч. В торжественном награждение приняли участие сами спортсмены, а также помощник президента РФ, председатель президиума попечительского совета Фонда Игорь Левитин, исполнительный директор Фонда Александр Катушев. Почетным гостем церемонии стал президент ОКР Станислав Поздняков.

«Все наши ребята выступили достойно. Надеюсь, что так же будет и когда вы будете на взрослой Олимпиаде», — сказал Левитин в ходе награждения.

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