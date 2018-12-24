Призеры юношеских Олимпийских игр в составе сборной России получили гранты

Награждение прошло в понедельник в здании Олимпийского комитета России (ОКР). На прошедших в Буэнос-Айресе юношеских Олимпийских играх россияне одержали 29 побед и выиграли общекомандный зачет (29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей).

Победители юношеских Олимпийских игр получили 200 тысяч рублей, серебряные призеры — 150 тысяч, бронзовые призеры — 100 тысяч. В торжественном награждение приняли участие сами спортсмены, а также помощник президента РФ, председатель президиума попечительского совета Фонда Игорь Левитин, исполнительный директор Фонда Александр Катушев. Почетным гостем церемонии стал президент ОКР Станислав Поздняков.