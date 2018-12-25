Загитова и Дзюба получат «Серебряную лань» как лучшие спортсмены года

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в Пхенхчане в женском одиночном катании, Дацюк помог сборной России по хоккею выиграть золото Олимпиады-2018. Дзюба в составе сборной России дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.