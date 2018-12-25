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10:17 (мск), источник: Р-Спорт

Загитова и Дзюба получат «Серебряную лань» как лучшие спортсмены года

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Фигуристка Алина Загитова, футболист Артем Дзюба и хоккеист Павел Дацюк стали лауреатами премии «Серебряная лань», которую вручает Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР), как лучшие спортсмены 2018 года, сообщается в пресс-релизе ФСЖР.

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Источник: РИА "Новости"

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в Пхенхчане в женском одиночном катании, Дацюк помог сборной России по хоккею выиграть золото Олимпиады-2018. Дзюба в составе сборной России дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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Полный список лауреатов выглядит следующим образом: Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Дацюк, Дзюба, Загитова, Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец — лыжи, биатлон), Абдулрашид Сайдулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).

Приз «Серебряная лань» присуждается уже несколько десятилетий, победители определяются по итогам голосования спортивных журналистов.

«Серебряные лани» будут вручены лауреатам в Олимпийском комитете России в феврале.

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