Загитова и Дзюба получат «Серебряную лань» как лучшие спортсмены года

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в Пхенхчане в женском одиночном катании, Дацюк помог сборной России по хоккею выиграть золото Олимпиады-2018. Дзюба в составе сборной России дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.
Полный список лауреатов выглядит следующим образом: Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Дацюк, Дзюба, Загитова, Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец — лыжи, биатлон), Абдулрашид Сайдулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).
Приз «Серебряная лань» присуждается уже несколько десятилетий, победители определяются по итогам голосования спортивных журналистов.
«Серебряные лани» будут вручены лауреатам в Олимпийском комитете России в феврале.