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15:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олимпиада в Лондоне — самая грязная в истории

По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады в Лондоне на данный момент 116 из них оказались положительными, информирует insidethegames.biz.

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Это самые «грязные» Игры в истории. При этом проверка будет продолжаться в ближайшие годы.

Ранее рекорд по положительным допинг-пробам принадлежал Пекину-2008 — 86 проб.

Отмечается, что в ходе дополнительной проверки положительные пробы были найдены у пятерых тяжелоатлетов: украинца Алексея Торохтия (золото в категории до 105 кг), Валентина Христова из Азербайджана (бронза, до 56 кг), Руслана Нурудинова из Узбекистана (4-е место, до 105 кг), белоруса Николая Новикова (7-е место, до 85 кг) и Мелине Далузян из Армении (14-е место, до 69 кг).

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