Олимпиада в Лондоне — самая грязная в истории

Это самые «грязные» Игры в истории. При этом проверка будет продолжаться в ближайшие годы.

Отмечается, что в ходе дополнительной проверки положительные пробы были найдены у пятерых тяжелоатлетов: украинца Алексея Торохтия (золото в категории до 105 кг), Валентина Христова из Азербайджана (бронза, до 56 кг), Руслана Нурудинова из Узбекистана (4-е место, до 105 кг), белоруса Николая Новикова (7-е место, до 85 кг) и Мелине Далузян из Армении (14-е место, до 69 кг).