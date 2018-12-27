В 2018 году 100 российских спортсменов подали запросы на получение TUE

«Всего с начала года к нам поступило 100 запросов на терапевтическое использование. В течение года выдано 22 разрешения, 16 — запросов отклонены, по остальным ведётся работа. Мы в этом году ожидали больше заявок на TUE. Нами была проделана большая подготовительная работа, подготовлено специальное пособие по получению разрешений. Комитет по соответствию РУСАДА функционировал даже тогда, когда у агентства ещё не было соответствия.



Комитет по соответствию ведёт большую консультационную работу, мы видим заинтересованность со стороны руководства различных спортивных организаций. Мы понимаем, что выдача разрешений на TUE — это формальная легализация использования запрещённых препаратов. Поэтому был усилен контроль за выдачей разрешения на TUE, направо и налево мы эти документы не раздаём.



По количеству профессиональных спортсменов Россия занимает одни из ведущих мест в мире. И нуждающихся в разрешениях на TUE российских спортсменов не меньше, чем в других странах, сопоставимых с Россией по числу населения. Мы же уступаем в этом отношении в разы», — цитирует Гануса ТАСС.