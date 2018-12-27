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10:35 (мск), источник: Чемпионат.com

В 2018 году 100 российских спортсменов подали запросы на получение TUE

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал о ситуации с получением российскими спортсменами терапевтических исключений в 2018 году.

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«Всего с начала года к нам поступило 100 запросов на терапевтическое использование. В течение года выдано 22 разрешения, 16 — запросов отклонены, по остальным ведётся работа. Мы в этом году ожидали больше заявок на TUE. Нами была проделана большая подготовительная работа, подготовлено специальное пособие по получению разрешений. Комитет по соответствию РУСАДА функционировал даже тогда, когда у агентства ещё не было соответствия.

Комитет по соответствию ведёт большую консультационную работу, мы видим заинтересованность со стороны руководства различных спортивных организаций. Мы понимаем, что выдача разрешений на TUE — это формальная легализация использования запрещённых препаратов. Поэтому был усилен контроль за выдачей разрешения на TUE, направо и налево мы эти документы не раздаём.

По количеству профессиональных спортсменов Россия занимает одни из ведущих мест в мире. И нуждающихся в разрешениях на TUE российских спортсменов не меньше, чем в других странах, сопоставимых с Россией по числу населения. Мы же уступаем в этом отношении в разы», — цитирует Гануса ТАСС.

Ганус также сообщил, что РУСАДА прекратило сотрудничество в Британским антидопинговым агентством.

«С UKAD мы завершили работу, поводом для этого стало решение исполкома Всемирного антидопингового агентства вернуть нам в сентябре статус соответствия. С октября прошлого года вместе с UKAD, который занимался выдачей разрешений на терапевтическое использование, параллельно работал по каждому обращению и наш отдел по выдаче TUE. Вся технология работы нами была полностью отработана. Переход нашего отдела по TUE на самостоятельную работу прошёл абсолютно безболезненно и эффективно», — сказал Ганус.

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