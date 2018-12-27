Бах: Бойкот ОИ-1980 был самым неприятным поражением в моей карьере

Олимпиаду-1980 бойкотировали делегации более 50 стран, в том числе и сборная ФРГ, в составе которой выступал Томас Бах, специализировавшийся на фехтовании на рапире. На Олимпийских играх-1976 Бах выиграл золото в командном первенстве рапиристов и считался одним из фаворитов Игр-1980.
Отвечая на вопрос корреспондента Die Welt о самом болезненном поражении в карьере спортсмена и функционера, Бах заявил: «Бойкот со стороны западных стран Олимпийских игр в Москве. Но это поражение привело меня к новым целям, к моей приверженности МОК. Я не хочу, чтобы будущие поколения спортсменов делали так, как делал я тогда. Это также объясняет многие решения, которые я принял на своем нынешнем посту в пользу спортсменов».
«Что касается санкций, независимо от того, затрагивали ли они национальные олимпийские комитеты, международные федерации или Россию, мы всегда искали решения для обеспечения справедливости для отдельного спортсмена, чтобы его олимпийским мечтам не препятствовали», — добавил глава МОК.