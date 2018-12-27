Бах: Бойкот ОИ-1980 был самым неприятным поражением в моей карьере

Олимпиаду-1980 бойкотировали делегации более 50 стран, в том числе и сборная ФРГ, в составе которой выступал Томас Бах, специализировавшийся на фехтовании на рапире. На Олимпийских играх-1976 Бах выиграл золото в командном первенстве рапиристов и считался одним из фаворитов Игр-1980.

Отвечая на вопрос корреспондента Die Welt о самом болезненном поражении в карьере спортсмена и функционера, Бах заявил: «Бойкот со стороны западных стран Олимпийских игр в Москве. Но это поражение привело меня к новым целям, к моей приверженности МОК. Я не хочу, чтобы будущие поколения спортсменов делали так, как делал я тогда. Это также объясняет многие решения, которые я принял на своем нынешнем посту в пользу спортсменов».