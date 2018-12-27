Глава РУСАДА Ганус заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году

Об этом говорится в письме генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса на имя президента России Владимира Путина, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием.
В случае невыполнения условий WADA, РУСАДА уже в середине января будет немедленно лишено статуса соответствия, отечественные спортсмены могут быть лишены права выступать за рубежом, а сама Россия — возможности проводить у себя международные старты.
Лишение статуса соответствия РУСАДА, центрального звена российской антидопинговой системы, которое за короткий период времени не только в полном объеме восстановило свою функциональность, но и стало одним из лучших в мире, что подтвердил успешно пройденный несколько недель назад аудит WADA, приведет к спортивной самоизоляции России.
«Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов», — отмечается в письме Гануса на имя президента страны. Ганус также отметил, что отказ в передаче базы данных рождает непрерывные спекуляции, мешающие российскому спорту. «Россия как никто другой должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого. Сегодня тени негативного прошлого тяготят развитие нашего спорта», — заметил он.
Вопрос не в том, сколько будет найдено положительных проб в московской лаборатории, а в том, что мы с этим будем делать. Ведь препятствование в проведении расследования материалов московской лаборатории, хотим мы этого или нет, свидетельствует о заинтересованности лиц, препятствующих расследованию, передаче данных и проб.
В заключении письма Ганус выразил надежду на то, что вопрос будет разрешен до 31 декабря. «При звоне курантов, мы все будем отсчитывать не время до отзыва соответствия РУСАДА и, как следствие, спортивной самоизоляции России, а будем отсчитывать время до Нового года, полного побед и свершений, открывающего новые горизонты для наших спортсменов», — подытожил гендиректор организации.