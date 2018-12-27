Глава РУСАДА Ганус заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году

Источник: РИА "Новости"

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Об этом говорится в письме генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса на имя президента России Владимира Путина, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием.

В случае невыполнения условий WADA, РУСАДА уже в середине января будет немедленно лишено статуса соответствия, отечественные спортсмены могут быть лишены права выступать за рубежом, а сама Россия — возможности проводить у себя международные старты.

Лишение статуса соответствия РУСАДА, центрального звена российской антидопинговой системы, которое за короткий период времени не только в полном объеме восстановило свою функциональность, но и стало одним из лучших в мире, что подтвердил успешно пройденный несколько недель назад аудит WADA, приведет к спортивной самоизоляции России. Юрий Ганус

«Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов», — отмечается в письме Гануса на имя президента страны. Ганус также отметил, что отказ в передаче базы данных рождает непрерывные спекуляции, мешающие российскому спорту. «Россия как никто другой должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого. Сегодня тени негативного прошлого тяготят развитие нашего спорта», — заметил он.

Вопрос не в том, сколько будет найдено положительных проб в московской лаборатории, а в том, что мы с этим будем делать. Ведь препятствование в проведении расследования материалов московской лаборатории, хотим мы этого или нет, свидетельствует о заинтересованности лиц, препятствующих расследованию, передаче данных и проб. Юрий Ганус