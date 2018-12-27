Исинбаева: МОК обеспокоен ситуацией вокруг доступа WADA к данным московской лаборатории

Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. В случае невыполнения хотя бы одного из критичных условий WADA, Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, отечественные спортсмены могут быть лишены права выступать за рубежом, а сама Россия — возможности проводить у себя международные старты.

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Также в случае санкций в отношении РУСАДА на территории РФ не будет проводиться допинг-контроль, иностранным допинг-офицерам запретят въезжать в страну.

«На мой взгляд, ситуация близка к критической, — сказала Исинбаева. — Я являюсь членом комиссии спортсменов МОК, к России все мои коллеги хорошо относятся и ждут выполнения условий WADA, которые были озвучены всему мировому сообществу. И все говорят, что если этого не случится, то будет катастрофа. Поверьте, это не мои слова, а слова членов комиссии спортсменов МОК».

«Мы все надеемся, и я в том числе, что все условия будут выполнены к обозначенному сроку, что все заявленные намерения будут подтверждены действиями, — продолжила собеседница ТАСС. — Если этого не случится, то я не исключаю, что в отношении России будут введены санкции, которые были оглашены ранее, и тогда в нашем спорте наступит траур. Наши спортсмены, как я понимаю, вообще не смогут выступать на международных соревнованиях. И тогда об Олимпиаде-2020 можно забыть, а тот нейтральный статус, который был у наших олимпийцев в Пхёнчхане, окажется недоступен для тех, кто хотел бы выступить в Токио».

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Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что работа с WADA по ситуации с базой данных московской лаборатории завершится до 16 января. Технические специалисты WADA, прибывшие в Москву 17 декабря для того, чтобы начать работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, не смогли завершить работу, поскольку их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. WADA сообщало, что готово возобновить процесс, если этот вопрос будет оперативно решен российскими властями.